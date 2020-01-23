"سوء حظ".. مدير الكرة بالمقاصة يُعلق على رحيل ميدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، أن الحظ لم يساند أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للفريق.

وكان المقاصة قد وجه الشكر بشكل رسمي لأحمد حسام "ميدو" وجهازه المعاون بسبب سوء النتائج مؤخرا.

وقال هويدي في تصريحات لبرنامج "سوبر تايم" "ميدو من أفضل المدربين ويعمل وفقا لأساليب علمية ولم يقصر طوال الفترة الماضية، سعدت بالعمل معه وبالطبع أمر مشرف في سيرتي الذاتية العمل معه".

وتابع "كان هناك سوء توفيق يلازم ميدو مع مصر المقاصة، لم نكن نستحق الخسارة في العديد من المباريات، لم أشاهد شخصا سيئ الحظ مثل ميدو".

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وأضاف "لا يوجد أي مشكلة مع ميدو حدثت خلال الفترة الماضية، الجهاز الفني كان محترم للغاية، لم يحدث أمامنا أي أمر، لو هناك من ينشر الاشاعات هذا ليس مسؤوليتنا".

واستمر "كنا نعيش فترة استقرار وميدو لديه شخصية قوية وعلاقته جيدة باللاعبين وهو قريب منهم، وعادل مصطفى المدرب العام كان مميز، كان جهاز فني شاب".

وأكمل "إن شاء الله سنحاول قدر الإمكان خلال الفترة المقبلة العودة من جديد بشكل جيد، ولدينا إمكانيات لتحقيق هذا الأمر".

وواصل "لا يمكن الحديث حاليا عن المرشحين لخلافة ميدو، تلك الأمور تحت الدراسة ومجلس الإدارة هو من سيتخذ القرار النهائي ولا يمكن لي الحديث عن هذا الأمر".

واختتم "قائمة المقاصة مغلقة، لكن يمكن أن يرحل أي لاعب يقوم بأي أفعال خارج اطار النادي".