محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
افتتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك القناة الفضائية الرسمية الخاصة بناديه التي انطلقت في الحادية عشر مساء الأربعاء 22 يناير 2020.
مرتضى منصور أعلن بنفسه افتتاح القناة من داخل الاستوديو الخاص بفضائية النادي الأبيض ليصبح أول شخص يطل عبر شاشتها.
وفي كلمته المُسجلة التي بثتها القناة البيضاء قال مرتضى منصور :"هدفنا في القناة إسعاد الجماهير وعرض تاريخ النادي الأبيض المشرف، ولا نهاجم أحد من خلالها".
وبعد كلمة مرتضى منصور افتتح الثنائي خالد الغندور وكريم حسن شحاته البرنامج الافتتاح للقناة على الهواء مباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مرتضى منصور: لا نهاجم أحداً في قناة الزمالك.. وسعادة الجماهير هدفنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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