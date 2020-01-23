بالفيديو: انطلاق قناة الزمالك بـ "آيات قرآنية والنشيد الوطني"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

انطلق بثّ قناة الزمالك مساء اليوم الأربعاء بآيات من القرآن الكريم تلاها النشيد الوطني لمصر وبعض الأغاني لنادي الزمالك ثم مشاهدة من تجهيزات استديوهات القناة.

وكانت"الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" أن اليوم الأربعاء 22 يناير وفي تمام الحادية عشرة مساءً تنطلق القناة الجديدة.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة أن القناة تعتبر خطوة جديدة في تواجد القنوات الرياضية للأندية المصرية العملاقة مثل نادي الزمالك على شاشات التليفزيون، وتعتبر القناة جزءًا من التعاون بين المجموعة ونادي الزمالك، أحد أكبر أندية الشرق الأوسط.

وأضاف المهندس حسام صالح أن خريطة القناة تعبر منذ بدايتها عن انطلاقة قوية، ومن أبرز البرامج على شاشة الزمالك: السهرات الرياضية؛ فهناك برنامج: "سهرة مع المستشار"، يظهر فيه المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك؛ ليناقش العديد من القضايا العامة والموضوعات المجتمعية والرياضية، إضافة إلى سهرة كروية رئيسية بعنوان: (زملكاوي) يقدمها خالد الغندور وكريم حسن شحاتة ويستضيفان فيها عددًا كبيرًا من أفضل المحللين والنجوم الرياضيين.

وتقدم القناة عدة برامج منها: "ملوك الصالات" تقديم نيرة الأحمر، ويناقش أخبار الألعاب الجماعية، وبرنامج: "أخبارنا" من تقديم فرح علي، ويغطي أخبار الرياضة في مصر بصفة عامة، وكذلك المرور على المنشور على السوشيال الميديا الرياضية.

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كما يقدم شادي عيسي برنامج: "١٩١١" الذي يستعرض الأحداث الجارية، ويستدعي مثيلاتها من أحداث ماضية مرت على نادي الزمالك وجماهيره، كذلك ينضم برنامج بعنوان: "وان تو" الذي تقدمه نيرفانا العبد، ويستعرض الجوانب المختلفة لنجوم الرياضة في نادي الزمالك في اللعبات المختلفة، ويحكي عن حياتهم العامة واجتماعياتهم بطريقة مميزة.

وتقدم القناة العديد من المباريات المهمة في المسابقات المحلية والدولية، والتي يتم عرضها بعد ساعة من انتهائها، وسيتم التنويه عنها في حينه.

وأشار المتحدث باسم "الشركة المتحدة" المهندس حسام صالح إلى أن قيادات الشركة ومجلس إدارة نادي الزمالك يتشاورون في المحتوى الخاص بالقناة من أجل دوام التميز.

جدير بالذكر أن القناة تستخدم تردد 11449 أفقي، علي النايل سات، وتحت اسم: "الزمالك الرياضية"، أو: "Zamalek sports"