طارق سليم مديراً فنياً لسلة الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور عن تعيين الجهاز الفنى الجديد لفريق كرة السلة بقيادة كابتن طارق سليم مديرآ فنيآ وكابتن هشام ابو سريع مدربآ عاما والكابتن على الجنينى مدرب.
ووجه أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس الادارة الشكر لعصام عبد الحميد المدير الفنىالسابق صائد البطولات والحاصل على بطوله الدورى مؤخرآ و الشكر لعلاء عبدون الذى تولى المهمه خلفآ للكابتن عصام وفاز فى مباراتين.
واشار عبد الفتاح الي أن مجلس الادارة يدعم بكل الثقه الجهاز الفنى الجديد واللاعبينمن أجل المنافسة على البطولتين القادمتين الدورى العام والافروليج (بطوله افريقيا للاندية) وان المجلس يحث الجماهير العظيمه المخلصه للنادى الابيض بالوقوف خلف الفريق للحصول على البطولات. وفيما يخص ملف الاحتراف والانتقالات الشتوية لفريق السله أكد عضو مجلس الزمالك احمد بانه سوف يجتمع مع الجهاز الفنى والادارى وسوف يتم التنسيق على قدوم محترف يشبع رغبه الزملكاويه للحصول على البطولات.
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