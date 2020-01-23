الشرقية للدخان يواجه بورفؤاد في دوري الهوكي

يلتقي فريق هوكي الشرقية للدخان مع نظيره بورفؤاد ضمن مباريات الأسبوع لدوري العام للهوكي، ويحتل الفريق المركز الثاني برصيد ١٩نقطة. ويقود فريق الهوكي جهاز فني مكون من مدير فنى الفريق اللواء أحمد عبده، مدرب عام اللواء هشام قرنى، مدير إدارى كابتن عيد عبدالرسول، أخصائي علاج طبيعى سيد سليم. المركز الثاني برصيد ١٩نقطة. ويقود فريق الهوكي جهاز فني مكون من مدير فنى الفريق اللواء أحمد عبده، مدرب عام اللواء هشام قرنى، مدير إدارى كابتن عيد عبدالرسول، أخصائي علاج طبيعى سيد سليم.

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