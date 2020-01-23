تركي آل الشيخ يرد على بيان الرئاسة الشرفية للأهلي

رد تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلى على بيان مجلس القلعة الحمراء ونشر عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:" الأخ الغالي محمود الخطيب و مجلس إدارته المحترم..آلمني ما مرت به علاقتي بالنادي الأهلي إدارة و جمهور حبيب منذ ما يقربمن عام ونصف".
وأضاف: " اليوم بعد بيانكم الغالي تسعدني علاقة الود والحب الصادقة التي تربطني بكم، مجتمعين علي عشق كيان الأهلي العظيم و الذي أحب خدمته بما يتوافق مع ثوابت النادي ورؤية مجلس إدارته حيث أن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي شرف كبير ولكن مسؤلية أكبر و لا مجال للوقيعة مرة آخرى".
وتابع: " جماهير الأهلي الوفية يسعدني الانضمام لصفوفكم و خدمة نادينا بما يناسب تقاليد الأهلي و بما يراعي الترابط و الأخوة بين بلدين شقيقين بحجم مصر و السعودية. ادعو لي فأنا محتاج لدعائكم".
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