نواذيبو الموريتاني يصل القاهرة استعدادًا لمواجهة المصري بالكونفيدرالية

أتمت إدارة النادي المصري بقيادة المدير التنفيذي اللواء محمود المر إجراءات استقبال بعثة نادي نواذيبو الموريتاني والتي وصلت إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل. وقام مسئولي النادي المصري باصطحاب البعثة – التي تضم 26 فردا ويترأسها السيد / جدو أحمد بنان المدير التنفيذي لنادي نواذيبو – إلى مدينة برج العرب استعداداً للمباراة التي تجمع بين المصري ونواذيبو والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل على ستاد الاسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية استعداداً للمباراة التي تجمع بين المصري ونواذيبو والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل على ستاد الاسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية

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