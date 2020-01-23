شاهد.. مانشستر يونايتد يواصل السقوط ويخسر بثنائية أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

تلقي فريق مانشستر يونايتد صدمة جديدة، بعد خسارته على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه بيرنلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 24 للدوري الإنجليزي الممتاز.

الشوط الأول

بدأت المباراة بضغط مبكر من مانشستر لإحراز هدف مبكر ولكن فريق بيرنلي بدا متماسكاً على الرغم من هجمات الشياطين الحمر، لتمر الربع ساعة الأولى من الشوط الأول بسلام.

وواصل فريق مانشستر محاولاته لإحراز هدف، وبدأ بيرنلي تدريجياً في الدخول إلى المباراة، محاولاً إستغلال الهجمات المرتدة السريعة أو الكرات الثابة من أجل خطف هدف في شباك الشياطين

الحمر.

ومن ركلة حرة غير مباشرة لعب بن ميي المرة برأسية لتصل إلى كريس وود داخل منطقة الجزاء مستغلاً تباطؤ دفاع مانشستر يونايتد ليسدد كرة قوية في المرمى مسجلاً هدف لصالح بيرنلي في الدقيقة 39.

وبعد الهدف ارتفعت معنويات لاعبي بيرنلي الذي أصبحوا أكثر تماسكاً، فيما لم يتمكن مانشستر يونايتد من الظهور بشكل قوي هجوميًا لينتهي الشوط الأول بتأخر الشياطين الحمر بهدف دون رد.

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الشوط الثاني

دخل اليونايتد بحثًا عن هدف تعادل مبكر قبل أن تتعقد الأمور. ولكن من هجمة منظمة بعدة تمريرات للاعبي بيرنلي، وصلت الكرة إلى جاي رودريجيز، ليراوغ ماجواير مدافع اليونايتد، ويسدد كرة قوية في الزاوية الضيقة للحارس دي خيا مسجلا الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 55. و تواصل ضغط مانشستر يونايتد واستحواذه التام على مجريات اللعب بعد الهدف الثاني، وتراجع بيرنلي للدفاع بشكل ملحوظ للحفاظ على تقدمه.

وحاول اليونايتد طوال دقائق المباراة المتبقية تقليص الفارق والعودة في اللقاء الا أن دفاع بيرنلي الصلب حال دون ذلك.

بهذه النتيجة توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 34 في المركز الخامس، ويرتفع رصيد بيرنلي الي 30 نقطة في المركز 13 بجدول الترتيب.