حازم إمام: هؤلاء كانوا الأفضل في الزمالك

حازم إمام نجم الزمالك الأسبق أكد أن الثلاثي حمادة عبد اللطيف وجمال عبد الحميد ورضا عبد العال بالنسبة له كان الثلاثي الأفضل والغير طبيعي في الزمالك.
قال حازم إمام في تصريحاته عبر قناة الزمالك: "جمالعبد الحميد كان مهاجم قناص وحمادة عبد اللطيف كان غير طبيعي مثل رضا عبد العال".
أضاف: "كنت بحزن بسبب عدم تواجد حمادة عبد اللطيف في منتخب مصرنظرا لما كان يقدمه".
واختتم: "لو مكنتش في الزمالك مكنتش هلعب كورة، كنت في الصيد ومكانش في دماغي أنتقل للزمالك، وذهبت إلى والدي وقلت له الخبر وأنا فرحان إني رايح المقاولين قالي انت اهبل مقاولين ايه قالي لو هتلعب بجد تعالي الزمالك غير كدة مش هتلعب".
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