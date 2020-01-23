ريال مدريد يتخطى سالامنكا في كأس ملك اسبانيا

حقق ريال مدريد فوزاً كبيراً على اونيونيستا سالامنكا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاربعاء على ملعب ايلمانتيكو، في إطار مباريات دور الـ 32 من كأس ملك اسبانيا.
تقدم جاريث بيل في الدقيقة 18 لريال مدريد، وتمكن فريق سالامنكا من إدراك التعادل عن طريق ألفارو روميرو في الدقيقة 57.
ولم يتمكن أصحاب الأرض من الحفاظ على التعادل طويلاً حيث تمكن فريق ريالمدريد من التقدم مرة أخرى، بهدف ثاني جاء من نيران صديقة بعد أن سجل لاعب سالامنكا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 62.
وفي الدقيقة 90 تمكن إبراهيم دياز من إنهاء المباراة تمامًا لصالح ريال مدريد، ليتأهل إلى دور الـ 16 من كأس ملك اسبانيا.
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