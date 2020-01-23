ملاعب الصيد جاهزة للبطولة العربية للرماية

انهى نادى الصيد جاهزية ملاعب الرماية لإستضافة البطولة العربية للرماية وبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات في المدة من 17حتي 26فبراير المقبل ، بملاعب ناديي الصيد والرماية بالهرم
وكان الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواءحازم حسني،قد أعلن استضافة مصر لفعاليات البطولة العربية الخامسة عشر للرماية علي الأطباق المروحية، وبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية لرماية السيدات.
ويشارك في البطولة عدد 350رامي ورامية من 13 دولة هم "تونس، المغرب، الجزائر، سوريا، اليمن،الكويت، لبنان، الامارات، الكويت، البحرين، العراق، سلطنة عمان، ومصر "البلد المضيف".
ومن المنتظر أن يقام حفل الافتتاح يوم 18فبراير المقبل بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، ويشهد حفل افتتاح البطولة عدد من الشخصيات البارزة في مصر والوطن العربى .
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