يوفنتوس يتخطى روما ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

حقق يوفنتوس الفوز على روما بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب تورينو، في إطار مباريات ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا.

وبتلك النتيجة يتأهل يوفنتوس إلى نصف نهائي كأس إيطاليا.

افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو أهداف يوفنتوس في الدقيقة 26 بعد إنطلاقة من الجهة اليسرى ليتوغل في منطقة الجزاء، ثم يسدد كرة أرضية لتسكن شباك روما.

ومن هجمة مرتدة سريعة لفريق يوفنتوس وصلت الكرة

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على حدود منطقة الجزاء إلى الأوروجواياني رودريجو بيتانكور، ليراوغ الدفاع ويتوغل إلى داخل المنطقة ثم يسدد الكرة محرزاً الهدف الثاني في الدقيقة 38.

ومع ختام الشوط حاول روما تقليص الفارق ولكن لم يمهلهم الوقت حيث تمكن يوفنتوس من تسجيل ثالث الأهداف، بعد كرة عرضية متقنة من الجهة اليمنى تأجد رأس المدافع ليوناردو

بونوتشي ليسدد رأسية قوية في مرمى ذئاب روما معلناً عن ثالث أهداف السيدة العجوز في الدقيقة 45.

ومع بداية الشوط الثاني حاول روما البحث عن إحراز هدف لتقليص الفارق مبكراً مع اليوفي.

وفي الدقيقة 50 جاء أول أهداف روما بعد تسديدة قوية من لاعب روما لتصطدم بالقائم وترتد إلى داخل الملعب لتحولها يد بوفون أثناء سقوطه على الأرض في الشباك.

وعلى الرغم من إحراز روما هدف إلا إنه لم يتمكن من الوصول لمرمى يوفنتوس وإحراز أهداف اخرى لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف لروما.