ليستر سيتي يسحق وست هام برباعية في الدوري الإنجليزي

حق ليستر سيتي إنتصاراً كبيراً على وست هام يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب ووركز ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
افتتح هارفي بارنيس التسجيل لليستر في الدقيقة 24،وقبل نهاية الشوط الأول سجل ريكاردو بيريرا الهدف الثاني للفريق.
وفي الشوط الثاني تمكن وست هام من تقليص الفارق في الدقيقة 80 عن طريق مارك نوبل بركلة جزاء.
واثناء بحث وست هام عن التعادل احرز ايوزي بيريز هدف ليستر الثالث في الدقيقة 81، من ركلة جزاء، ثم عاد نفس اللاعب لتسجيل الهدف الرابع بالدقيقة 88.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد ليستر إلى 48 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد وست هام عند النقطة 23 في المركز السابع عشر.
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