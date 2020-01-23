أهداف مباراة يوفنتوس وروما فى كأس ايطاليا

ترشح يوفنتوس إلى نصف نهائي كأس إيطاليا على حساب ضيفه روما، مساء اليوم الاربعاء 22-1-2020، بعدما تغلب عليه بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، في مباراة تألق فيها كريستيانو رونالدو.

واكتسح يوفنتوس ضيفه روما بثلاثة أهداف دفعة واحدة خلال الشوط الأول من مباراتهما على ملعب أليانز آرينا يمدينة نورينو فى وجود التشكيل الاساسي للفريقين.

وتقدم يوفنتوس بالهدف الاول فى الدقيقة 26 عن طريق هدافه “كريستيانو رونالدو” من مجهود فردي بعد اختراق على الرواق الأيسر راوغ فيه “فلورينزي” قبل أن يطلق تصويبة قوية بقدمه اليسرى سكنت شباك روما.

وفي الدقيقة 37 نجح بينتانكور -نجم الشوط الأول- في تسجيل الهدف الثاني لليوفي، بعد تحرك مثالي في المساحة واستقبال رائع لتمريرة البرازيلي دوجلاس كوستا، والتي وضعته وجهًا لوجه مع الحارس وسط غياب رقابة مدافعي روما بشكل غريب.

وقبل انتهاء الشوط الاول استطاع نجم دفاع السيدة العجوز “ليوناردو بونوتشي” تسجيل الهدف الثالث برأسية من صناعة البرازيلي المتألق “دوجلاس كوستا”.

وخلال الشوط الثاني قلص روما فارق الأهداف بإحراز هدف في الدقيقة 50 حمل توقيع التركي “أوندير” بعد أن توغل من الجهة اليسرى وعبر من أمام لاعبي اليوفي دون أن يمنعه أحد وصوب كرة ضربت العارضة وسقطت داخل المرمى.

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الهدف الاول ليوفنتوس كريستيانو رونالدو

الهدف الثاني ليوفنتوس رودريجو بينتاكور

الهدف الثالث ليوفنتوس ليوناردو بونوتشي

هدف روما الوحيد في المباراة