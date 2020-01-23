أهداف مباراة ريال مدريد وأونيونيستاس في كأس ملك اسبانيا

ترشح ريال مدريد إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، مساء اليوم الاربعاء، بعد أن تغلب على مضيفه أونيونيستاس في مباراة دور ال32 بنتيجة 3/1، علمًا بأن أصحاب الضيافة استطاعوا التعادل 1/1 لبضع دقائق في الشوط الثاني قبل أن يسجل الريال هدفين آخرين بفضل ذو الأصل المغربي “إبراهيم دياز”.

وحسم ريال مدريد الشوط الأول من مباراته أمام أونيونيستاس بهدف نظيف، اليوم الاربعاء 22-1-2020، حمل توقيع النجم الويلزي “جاريث بيل” في الدقيقة 18 بعد استغلال جيد منه لتشتيت خاطيء من الدفاع لكرة عرضية أرسلها مارسيلو من الجهة اليسرى.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن فريق أونيونيستاس من إدراك هدف التعديل بواسطة اللاعب البديل “روميرو مورييو” إثر تصويبة مركونة رائعة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 57، بعد نزوله بدقيقتين فقط.

لكن الفريق المحلي لم يهنأ بهذا التعادل التاريخي لأكثر من 5 دقائق، حيث تلقت شباكه هدف بنيران صديقة من اللاعب “جونجورا” أثناء محاولته لإبعاد تسديدة إبراهيم دياز بعد كرة عرضية جديدة من المتألق هذا المساء “مارسيلو”.

وقبل 20 ثانية فقط من اطلاق حكم المباراة لصافرة النهاية، استطاع إبراهيم دياز إضافة الهدف الثالث لفريقه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد مرواغته لاثنين من عناصر خط دفاع أونيونيستاس في الجهة اليمنى.

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هدف ريال مدريد الأول “بيل”

هدف أونيونيستاس الأول “مورييو”

هدف ريال مدريد الثاني “إبراهيم دياز”

هدف ريال مدريد الثالث “إبراهيم دياز”