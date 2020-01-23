تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم بفوزه على مضيفه رانس بثلاثية نظيفة الأربعاء في نصف نهائي المسابقة المحلية.



وسجّل البرازيلي ماركينيوس (9) والإيفواري غيسلان كونان (31 خطأ في مرمى فريقه) ونيانزو كواسي (77) أهداف الفريق الباريسي.



وسيلاقي سان جيرمان في نهائي كأس الرابطة أولمبيك ليون يوم 4 أبريل المقبل في "ستاد دو فرانس".



وكان ليون قد تغلب الثلاثاء على ليل بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.



وستكون المواجهة بين سان جيرمان، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (8)، وليون الأولى في نهائي المسابقة منذ عام 2014 حين فاز النادي الباريسي 2-1 في طريقه لاحتكار اللقب لخمسة أعوام متتالية حتى 2018، قبل أن يتنازل عنه الموسم الماضي بخروجه من ربع النهائي.

المصدر: بي إن سبورت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يتأهل إلى نهائي كأس الرابطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.