ريال مدريد يعبر إلى ثمن نهائي كأس الملك



نجح ريال مدريد بتخطي مستضيفه اونيونيستا سالامنكا (درجة ثالثة) 3-1 في الدور 32 من كأس ملك إسبانيا الأربعاء.



وتقدم الفريق الملكي عبر الويلزي غاريث بايل 18، لكن سالامنكا عادل النتيجة بواسطة ألفارو روميرو 57.



وسجل خوان غونغورا هدفاً في مرمى فريقه لتصبح النتيجة 2-1 لريال مدريد قبل أن يضيف إبراهيم دياز الثالث 90.



وتخطى فالنسيا حامل اللقب ضيفه لوغرونييس من الدرجة الثالثة بهدف للأوروغوياني ماكسيميليانو غوميز (15).



وفي أبرز المباريات الأخرى، تغلب ريال سوسييداد على إسبانيول 2-صفر، وفياريال على جيرونا من الدرجة الثانية 3-صفر. وبيلباو على إلتشي بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 1-1.

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