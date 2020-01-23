أودريوزولا رسمياً من ريال مدريد إلى بايرن ميونيخ



انتقل ظهير أيمن ريال مدريد الإسباني ألفارو أودريوثولا إلى بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم، بحسب ما أعلن الفريقان الاربعاء.



وسيعزّز أودريوثولا (24 عاماً) دفاع الفريق البافاري في ظل إصابة نيكلاس زوليه والفرنسي لوكاس هرنانديز.



قال الرئيس التنفيذي لبايرن كارل-هاينتس رومينيغه في بيان "قررنا الامتثال لطلب مدربنا هانزي فليك لتعزيز الدفاع وسويا اعتمدنا ألفارو أودريوثولا".



تابع "نحن سعداء لاستقدامه ونود أن نشكر المسؤولين في ريال مدريد على المناقشات الودية والمتعاونة".



ووصل أودريوثولا (24 عاماً) إلى ريال مدريد في عام 2018 من ريال سوسييداد مقابل نحو 39 مليون دولار أميركي، لكنه لم ينجح في حجز مكان أساسي له في تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان.



ويشغل مركز أودريوثولا (4 مباريات دولية) الذي خاض مباراته الأخيرة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي خلال الخسارة أمام ريال مايوركا (صفر-1)، الظهير الدولي داني كارفاخال.

المصدر: وكالات

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