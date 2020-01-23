رياضة | "ملوك الصالات" .. برنامج يومي لـ "نيرة الأحمر" على شاشة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ملوك الصالات" .. برنامج يومي لـ "نيرة الأحمر" على شاشة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الإعلامية نيرة الأحمر، برنامج "ملوك الصالات" على شاشة قناة الزمالك، و التى ينطلق بثها ، في الحادية عشر من مساء اليوم الأربعاء.

البرنامج يلقي الضوء على كل ما يخص الألعاب الأخر داخل القلعة البيضاء، كما يفتح الملفات و القضايا الخاصة بالرياضة المصرية ومتابعة أخبار كل الاندية والاتحادات الرياضية .

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ومن المقرر أن يتم بث البرنامج في السادسة مساءً ولمدة 5 أيام اسبوعيا من السبت الى الاربعاء.

يترأس تحرير البرنامج الناقد الرياضي أسامة دعبس، وفريق الإعداد يتكون من الزملاء السيد خلف الله و عبدالرحمن أبو هاشم وأميرة بخيت .

وتنطلق قناة الزمالك بشكل رسمي في الحادية عشر من مساء اليوم، الأربعاء، عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال برنامج احتفالي يجمع كافة مذيعي البرامج، فضلاً عن مجلس إدارة النادي للإعلان عن الافتتاح الرسمي للقناة، على أن تبدأ برامج الهواء، بداية من غدا، الخميس.