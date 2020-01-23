رياضة | موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة هامة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره النجم الساحلي مساء الأحد المقبل على ستاد السلام الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي في التاسعة من مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة حيث انقل المباراة على قناة بين سبورتس.

ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز في المباراة وحصد النقاط الثلاث للاقتراب خطوة من الصعود للدور المقبل من البطولة الإفريقية.

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ويدخل الأهلي لقاء الأحد محتلًا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ٧ نقاط خلف النجم الساحلي صاحب الصدراة.

ويخوض الأهلي لقاء الأحد بدون مهاجمه المغربي وليد أزارو والذي رحل رسميًا لنادي الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، فيما ربما تشهد المباراة ظهور السنغالي أليو بادجي الذي تم التعاقد معه لمدة ٤ مواسم مقابل ٢ مليون يورو قادمًا من رابيد فيينا النمساوي.

أما الفريق التونسي فيسعى للعودة بنتيجة إيجابية للاستمرار في صدارة ترتيب المجموعة وحسم بطاقة العبور للدور المقبل من البطولة.

وسيفقد النجم الساحلي في لقاء الأحد حارسه مكرم البديري بعد طرده في المباراة السابقة أمام الهلال السوداني.