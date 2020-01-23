رياضة | مواعيد مباريات ريال مدريد| موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات ريال مدريد| موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي ريال مدريد الإسباني أن يفوز على نظيره نادي سلمنقة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الدور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو .

ملخص مباراة ريال مدريد وسلمنقة اليوم في بطولة كأس ملك إسبانيا

وسجل هدفي نادي ريال مدريد كل من جاريث بيل في الدقيقة 18 خوان ماثيو في الدقيقة 62 بالخطأ في مرماه بينما سجل هدف نادي سلمنقة الوحيد ألفارو موريلو في الدقيقة 57 لينتهي اللقاء بفوز نادي ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة يصعد نادي ريال مدريد إلى الدور القادم من بطولة كأس ملك إسبانيا ليلحق بغريمه التقليدي نادي برشلونة الذي حسم صعوده هو الأخر اليوم الأربعاء 22 يناير على حساب نادي إيبيزا.

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موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي بلد الوليد يوم الأحد القادم 26 يناير ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب نويفو خوسيه زوريلا.

ترتيب نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني الممتاز

ويتواجد نادي ريال مدريد المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 43 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق الملكي حتى الآن في بطولة الدوري.