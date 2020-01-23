رياضة | بورتو والنوبة وبورفواد والكهرباء في مواجهات حاسمة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بورتو والنوبة وبورفواد والكهرباء في مواجهات حاسمة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقام الخميس سبع مواجهات، في إطار الجولة السادسة عشر، من دوري القسم الثالث، للمجموعة السابعة.

وفي اللقاء الأول، يسعي بورتو لاستعادة الانتصارات أمام فريق منشية الشهداء، في اللقاء الذي سيقام علي ملعب الجيش بالسويس.

ويدخل بورتو اللقاء في المركز الأول برصيد 36 نقطة بينما يدخل الشهداء اللقاء في المركز السابع برصيد 23 نقطة

وكان بورتو تعادل اللقاء الماضي أمام ابو صوير بهدف لكل فريق بينما تعادل الشهداء مع بورفؤاد بهدف لكل فريق

وفي اللقاء الثاني، يستضيف النوبة السويسي، نظيره، فريق كهرباء الاسماعيلية ،بملعب النوبة، ويدخل النوبة اللقاء في المركز الثالث برصيد 29 نقطة، بينما يدخل الكهرباء في المركز الرابع، برصيد 26 نقطة .

وفاز النوبة في اللقاء الماضي أمام بلدية الاسماعيلية بهدفين دون رد بينا خير كهرباء الاسماعيلية امام سماد السويس بهدف نظيف

وفي اللقاء الثالث يحل، فريق غزل السويس، ضيفا علي بورفؤاد، بملعب المريخ، ويسعي بورفؤاد لاستعادة نغمة الانتصارات ومزاحمة بورتو علي الصدارة.

ويدخل بورفؤاد اللقاء برصيد 32 نقطة في المركز الثاني، بينما يقبع غزل السويس في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

وفي الجولة الماضية فاز غزل السويس علي حساب فريق مركز شباب أبو شحاته في أول فوز له بالموسم الحالي، بهدفين دون رد، بينما تعادل بورفؤاد مع الشهداء بهدف لكل فريق.

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وفي اللقاء الرابع، يستضيف، سماد السويس نظيره، فريق مركز شباب أبو صوير علي ملعب السماد، ويدخل السماد اللقاء منتشيا بفوزه الاخير علي كهرباء الاسماعيلية بهدف نظيف، ويحل سماد السويس في المركز الخامس برصيد 26 نقطة بينما يسكن أبو صوير المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

وتعادل الاسبوع الماضي وأبو صوير مع بورتو علي ملعب ابو صوير بهدف لكل فريق بينما فاز سماد السويس علي كهرباء الاسماعيلية بهدف نظيف

وفي اللقاء الخامس، يستضيف رأس البر نظيره، فريق بلدية الاسماعيلية، ويدخل رأس البر اللقاء برصيد 12 نقطة، في المركز الحادي عشر، ويدخل بلدية الاسماعيلية اللقاء بـ 13 نقطة بالمركز العاشر، وشهدت الجولة الماضية خسارة بلدية الاسماعيلية، من النوبة، بهدفين دون رد، بينما تعادل رأس البر مع دمياط 3-3.

وفي اللقاء السادس، يحل فريق مركز شباب ميت الخولي ضيفا علي مركز شباب ابو شحاته علي ملعب ابو شحاته ويدخل ميت الخولي اللقاء برصيد 15 نقطة في المركز التاسع بينما يدخل ابو شحاته اللقاء برصيد 10 نقاط في المركز الثالث عشر وفي اللقاء الماضي خسر ابو شحاته من غزل السويس بهدفين دون رد بينما تعادل ميت الخولي مع غزل دمياط بهدف لكل فريق

وفي اللقاء الأخير، يستضيف فريق دمياط شقيقه غزل دمياط، ويدخل دمياط اللقاء برصيد 22 نقطة في المركز الثامن بينما يدخل غزل دمياط اللقاء برصيد 24 في المركز السادس.

وشهدت الجولة الماضية، تعادل غزل دمياط مع ميت الخولي، بهدف لكل فريق بينما تعادل دمياط مع رأس البر 3-3.

ترتيب المجموعة السابعة

1- بورتو 36 نقطة

2- بورفؤاد 32 نقطة

3- النوبة 29 نقطة

4- كهرباء الاسماعيلية 26 نقطة

5- سماد السويس 26 نقطة

6- غزل دمياط 24 نقطة

7- الشهداء 23 نقطة.

8- دمياط 22 نقطة

9- ميت الخولي 15 نقطة

10- بلدية الاسماعيلية 13 نقطة

11- رأس البر 12 نقطة

12- ابو صوير 12 نقطة

13- ابو شحاته 10 نقاط

14- غزل السويس 6 نقاط