رياضة | حازم إمام يوضح رؤيته لقناة الزمالك الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حازم إمام يوضح رؤيته لقناة الزمالك الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث حازم إمام نجم الزمالك السابق عن رؤيته لقناة النادي الجديدة والنقاط التي يجب أن تركز عليها.
وخرجت قناة الزمالك للنور بشكل رسمي مساء الأربعاء في بث لها شهد ظهور العديد من نجوم الزمالك السابقين.
وأكد حازم في تصريحات عبر قناة "الزمالك"، أن القناة يجب أن تركز على كل ما هو زملكاوي وتسيط الضوء على كل مباريات الفريق في مختلف الألعاب والأعمار السنية.
وخرجت قناة الزمالك للنور بشكل رسمي مساء الأربعاء في بث لها شهد ظهور العديد من نجوم الزمالك السابقين.
وأكد حازم في تصريحات عبر قناة "الزمالك"، أن القناة يجب أن تركز على كل ما هو زملكاوي وتسيط الضوء على كل مباريات الفريق في مختلف الألعاب والأعمار السنية.
وتابع "عندما كنا في قطاع الناشئين بالزمالك كنا ننتظر نشر صورة لمباراة لنا في مجلة النادي ونحتفظ بها، الآن هناك قناة للزمالك ويمكن أن تسلط الضوء على كل المباريات للفرق المختلفة".
وأشار إلى أن جماهير الزمالك انتظرت ظهور القناة الجديدة لسنوات طويلة، متوقعًا إنطلاقة قوية للقناة والنجاح في الفترة المقبلة.