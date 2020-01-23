رياضة | يوفنتوس يفوز علي روما بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يفوز علي روما بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي يوفنتوس فوزا كبيرا علي حساب نظيره نادي روما بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب أليانز ستاديوم الدولي بمدينة تورينو.



ودخل نادي يوفنتوس المباراة بقوة حيث استطاع تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول بعد أن افتتح النجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو مهاجم السيدة العجوز أهداف المباراة في الدقيقة 26 واضاف لاعب الوسط رودريجو بيتانكور الهدف الثاني في الدقيقة 38 واختتم المدافع الدولي الإيطالي ليوناردو بونوتشي أهداف نادي يوفنتوس في الدقيقة 45 بينما سجل الحارس الدولي الإيطالي جانلويجي بوفون هدف في مرماه عن طريق الخطأ لتنتهي المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وبهذه النتيجة يتأهل نادي يوفنتوس الي دور نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا رفقة نادي نابولي الذي تأهل لهذا الدور بعد الفوز علي حساب نظيره نادي لاتسيو بنتيجة هدف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء.

ويواجه نادي ميلان نظيره نادي تورينو يوم الأربعاء 29 يناير الجاري بينما يواجه نادي انتر ميلان نظيره نادي فيورنتينا لتحديد الفرق المتأهلة لدور نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.