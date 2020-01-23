رياضة | أحمد عبدالحليم: قناة الزمالك حلم وتحقق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد عبدالحليم: قناة الزمالك حلم وتحقق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق احمد عبدالحليم نجم نادي الزمالك الأسبق على انطلاق قناة النادي الجديدة اليوم الأربعاء.

وقال عبد الحليم في افتتاح القناة: أبارك لنفسي قبل أن أبارك لجماهير نادي الزمالك على إطلاق القناة بشكل رسمي، وأشكر مجلس إدارة نادي الزمالك على تحقيق حلم الجماهير الذي تمناه الجميع منذ سنوات

وأضاف : نحن نشارك الان في تحقيق الحلم وافتتاح القناة بشكل رسمي، لابد من ان يشعر الجميع بالفخر بشأن القناة، ورسالتي إلى كل اللاعبين الذين يمثلون النادي في جميع الألعاب والفرق ان يشعروا بالفخر بشأن هذه القناة وانها ستكون بمثابة المنصة التي ستقوم بالدفاع عنهم.