رياضة | عائق وحيد في طريق أيوب الكعبي لاتمام انتقاله إلى اتحاد جدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عائق وحيد في طريق أيوب الكعبي لاتمام انتقاله إلى اتحاد جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات أيوب الكعبي قريب جدًا من تمثيل فريق نادي اتحاد جدة السعودي، خلال الأيام الحالية ضمن انتقالات الشتاء الجارية.

وحسب ما كشف وليد فراج عبر برنامجه "الدوري مع وليد"، أن أيوب الكعبي أصبح لاعبًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، بعد إنهاء الاتفاق على كافة الأمور.

وينتظر المهاجم المغربي أيوب الكعبي أن يتم إعارة الصربي إليكساندر بريجوفيتش لاعب اتحاد جدة، لتوقيع عقده الرسمي مع نادي الاتحاد.

ويتحضر اتحاد جدة لملاقاة نظيره العدالة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري.