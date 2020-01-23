رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 22 / 1 / 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 22 / 1 / 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 22 - 1 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى فوز البارسا على فريق ايبيزا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في كأس ملك إسبانيا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 22 - 1 - 2020 :-

- ليلة خوف كيكي سيتين.. جريزمان يقود لعبور عقبة إيبيزا في كأس إسبانيا بشق الأنفس

تجاوز فريق برشلونة الإسباني مضيفه إيبيزا الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة الإسباني بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي شهدها ملعب كاس موسيس، في إطار مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، وتقدم اللاعب خافير بيرز لإيبيزا مبكراً في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، وإنتظر برشلونة حتى الدقيقة 72 لإدارك التعادل عبر الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي بدوره أضاف هدف الفوز في الدقيقة 94.

- نجم برشلونة السابق: لا أمانع في اللعب لريال مدريد

رحب أداما تراوري نجم وولفرهامبتون الإنجليزي بالرحيل عن فريقه الإنجليزي في حال تلقيه عرضاً رسمياً من برشلونة أو ريال مدريد وذلك بسبب تألقه الثابت في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وعلق تراوري في تصريحات صحفية على احتمالية العودة لإسبانيا مجدداً بعد تألقه مؤخراً مع وولفرهامبتون قائلا: "لم لا؟ إذا تلقيت عرضاً من برشلونة أو ريال مدريد فإنني سأفكر في الأمر".

- بيكهام يخطط لخطف نجمي برشلونة في الصيف

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كشفت صحيفة (ذا صن) البريطانية، عن عزم النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، أسطورة مانشستر يونايتد ومالك نادي إنتر ميامي، التعاقد مع نجمىّ برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويسعى بيكهام لضم الأوروجواياني لويس سواريز والإسباني سيرجيو بوسكيتس، إلى ناديه الأميركي.

- كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

عاد الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى التمارين هذا الأسبوع بعد تعافيه من تمزق عضلي في فخذه الأيمن منذ أواخر نوفمبر الفائت، وستشكل عودته إلى الفريق إضافة كبيرة لبرشلونة في خط الهجوم، وقال كيكي سيتين مدرب البارسا : "ديمبيلي لاعب مهم من دون أدنى شك. إنه لاعب مذهل، لم يحظ بالاستقرار ولكن سيكون بالطبع لاعبا مهما للنادي ونحن متأكدون أنه سيساعدنا كثيرا".

- برشلونة يحدد بديل صفقة أوباميانج

أفادت بعص التقارير أن برشلونة يسعى في الحصول على خدمات النجم الجابوني مهاجم أرسنال بيير إيمريك أوباميانج في يناير بدلاً من لويس سواريز بعد إصابته الأخيرة، وسيظل الفريق الكتالوني بدون سواريز حتى مايو بعد إجبار لاعب أوروجواي الدولي على إجراء عملية جراحية لإصابة في الركبة، وحس صحيفة موندو ديبورتيفو أن مدرب برشلونة الجديد كيك سيتيان يتطلع إلى تعزيز خطه الأمامي وهو حريص على ضم مهاجم آرسنال أوباميانج.

- أول لاعب يرفضه كيكي سيتين في برشلونة

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن أوسيمين في هذا الموسم سجل 14 هدفَا قدم 4 تمريرات حاسمة، خلال 26 مباراة لكنه خرج من حسابات كيكي سيتين، ويرى كيكي أن فيكتور أوسيمين بحاجة للوقت من أجل التكيف مع الفريق، في حين يبحث النادي عن مهاجم يعرف الدوري الإسباني .