رياضة | أول تعليق من مرتضى على انطلاق قناة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مرتضى على انطلاق قناة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن سعادته البالغة بمناسبة انطلاق قناة القلعة البيضاء وخروجها إلى النور.



وانطلقت قناة نادي الزمالك اليوم بشكل رسمي في تمام الحادية عشر مساءًا.



وقال مرتضي عبر قناة "الزمالك"، "اليوم بمثابة عيد وتاريخي لكل الزملكاوية مع ظهور القناة والحلم الذي تمناه الجميع".

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وتابع "لن نهاجم أحد عبر قناة الزمالك ولكن الهدف الأساسي هو الدفاع عن النادي".



وأوضح أنه سيتم مناقشة كل القضايا الخاصة بالزمالك بموضوعية كاملة.



وشدد على أن القناة ستتحدث بصوت كل الجماهير الزملكاوية والدفاع عن مختلف القضايا الخاصة بالنادي.

