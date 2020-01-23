رياضة | أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حسم موقف نجم الفريق من الرحيل.. تعليق ناري من محمد عواد.. انطلاق قناة الزمالك الرسمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حسم موقف نجم الفريق من الرحيل.. تعليق ناري من محمد عواد.. انطلاق قناة الزمالك الرسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 22 يناير العديد من الأخبار والأنباء الهامة والمثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها اختبار مفاجئ من كارتيرون للاعبي الفريق وانهاء ملف نجم الفريق وانطلاق قناة النادي الرسمية وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

إنطلاق قناة النادي الرسمية

انطلق اليوم الأربعاء رسميا البث المباشر والرسمي لقناة نادي الزمالك الرسمية.

وستهتم قناة الزمالك بتغطية جميع أخبار القلعة البيضاء بالإضافة إلى أخبار بطولة الدوري المصري الممتاز .

كارتيرون يختبر نجوم الزمالك بدنيا

وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك قياسات بدنية للاعبيه خلال مران اليوم.

وجاءت القياسات البدنية باستخدام أحدث الأجهزة التي عمل النادي علي تواجدها خلال الفترة السابقة.

يأتي ذلك من اجل معرفة معدل اللياقة لدي كل لاعب والجرعات البدنية التي يحتاجها اللاعبون وكذلك كافة الأمور التأهيلية لديهم.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك ينهي ملف محمد عنتر

حسم مسئولو نادي الزمالك قرارهم حول محمد عنتر لاعب الفريق بعد العروض التي وصلت له في الفترة الماضية حيث قرر النادي بقاء اللاعب في النادي.

وجاء قرار إدارة الزمالك بسبب عدم إبرام سوى صفقة واحدة فقط ورفض الاتحاد المصري لكرة القدم زيادة مقاعد الاستبدال وهو ما دفعهم للتمسك بكل اللاعبين ورفض رحيل أيًا منهم في ميركاتو الشتاء.

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تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

كشف محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك حقيقة ما أثير في الساعات الماضية حول رغبته في الرحيل عن الفريق.

ورد عواد موجها حديثه لإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي ومعلقا على بعض الأخبار المتداولة حول رغبته في الهروب: "قولهم يا أبو الكباتن دكة الزمالك شرف وكلنا في خدمة الكيان".

أخبار نادي الزمالك اليوم

مفاجأة المنتخب لثنائي الزمالك

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن رغبته في ضم مصطفى محمد مهاجم الزمالك لصفوف الفراعنة خلال المعسكر المقبل.

وأوضح البدري تصريحات إذاعية أنه يرغب في ضم عدد من اللاعبين مثل أحمد أبو الفتوح وثلاثي الجونة أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومروان محسن مهاجم الأهلي لأنه يسير بخطى ثابتة في الفترة الأخيرة ومستواه يؤهله لدخول دائرة ترشيحات المنتخب".

وأضاف البدري: "محمد أبو جبل يسير بشكل جيد مع الزمالك وإذا استمر على هذا المستوى سينضم لنا وأيضًا هناك المهدي سليمان والهاني سليمان وعامر عامر يسيرون بشكل جيد ويمكن أن يكونوا إضافة قوية لنا.

تكتيك خاص في تدريب الزمالك

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على التركيز على سلاح التمرير السريع خلال مران اليوم.

وركز الخواجة على التمرير السريع والتحرك بدون كرة واللعب الجماعي قبل لقاء مازيمبي الكونغولي.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويلاقي الزمالك نظيره مازيمبي يوم الجمعة المقبل بالجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.