اونلاين | يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

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يواجه ريال مدريد نظيره سلمنقة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك الإسباني.

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ويقام لقاء دور الـ32من منافسات كأس الملك الإسباني عند الساعة العاشرة بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة بتوقيت جرينتش.

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سلمنقة وصل إلى هذا الدور ليلاقي ريال مدريد بعد أن تخطى ديبورتيفو لاكورونيا في كأس الملك الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 8-7.

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ريال مدريد في آخر لقاءاته أمام اشبيليه بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني الممتاز.

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ريال مدريد في المباراة قبل السابقة حصد لقب كأس السوبر الإسباني بعد التغلب على نظيره أتليتكو مدريد بركلات الترجيح، ويتطلع الفريق الملكي إلى مواصلة التألق والعبور للدور المقبل في مسابقة كأس الملك الإسباني.