اونلاين | LIVE بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس سالامنكا اليوم 2020/01/22 HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر LIVE بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس سالامنكا اليوم 2020/01/22 HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ريال مدريد بنظيره يونيونستاس سالامنكا مساء اليوم الأربعاء 22-1-2020، على ملعب هيلمانتيكو حيث ستقام مباراة دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

يقدم موقع الخليج 365 لزواره خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس سالامنكا بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر فضائية ESPN+، وتنطلق صافرة البداية في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بحسب توقيت مكة المكرمة.

حصد الفريق الملكي منذ أيام لقب كأس السوبر الإسباني الذي استضافته المملكة العربية السعودية على ملعب الجوهرة المشعة، ويسعى ريال مدريد لحصد المزيد من الألقاب هذا الموسم بقيادة مديره الفني زين الدين زيدان.

أما فريق سالامنكا فسيقدم كل ما لديه في مواجهة الملكي وسيستغل كل الظروف للفوز، خاصةً وأن المواجهة ستقام في عقر داره ووسط جماهيره، فقد يصنع التاريخ بانتصاره على واحدٍ من أكبر فرق كرة القدم على مستوى العالم.

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سيتغيب عن كتيبة الميرنجي اللاعب ماركو أسينيو والبلجيكي إدين هازارد بداعي الإصابة، ولن تشهد قائمة الفريق المستدعاة للمواجهة أي غيابات أحرى، ومن المتوقع أن يقوم زيدان بإراحة عدد من لاعبيه الأساسيين في مباراة كأس الملك اليوم، وقد يدفع زيزو بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: ألفونسو أريولا

الدفاع: مارسيلو – ​إيدير ميليتاو​ – رافايل فاران – ناتشو

الوسط: لوكا مودريتش – فيديريكو فالفيردي – براهيم دياز

الهجوم: لوكاس فاسكيز – ماريانو دياز – إيسكو