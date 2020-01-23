اونلاين | بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم| مشاهدة مباراة ريال مدريد عبر قناة السعودية الرياضية Ksa Sports HD 1| رابط يوتيوب ريال مدريد live watch

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KORA ONLINE يحل فريق ريال مدريد الإسباني كورة اون لاين مساء اليوم الأربعاء ضيفاً ثقيلاً على اونيونيستا سالامنكا يلا شووت على ملعب "ايلمانتيكو"، ضمن منافسات دور الـ32 في كأس ملك إسبانيا بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم بجودة عالية.

YALLA SHOOT موعد مباراة ريال مدريد ضد اونيونيستا سالامنكا

KORA STAR ومن المقرر أن تُقام مباراة ريال مدريد ضد اونيونيستا سالامنكا كورة ستار على ملعب ايلمانتيكو ضمن إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا كورة لايف في تمام الساعة (00:00 صباح الخميس بتوقيت الإمارات)، و(23:00 بتوقيت السعودية)، و(22:00 بتوقيت القاهرة)، و(20:00 بتوقيت جرينيتش) مشاهدة مباراة ريال مدريد جودة عالية بدون تقطيع.

KORA ONLINE القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد اونيونيستا سالامنكا في كأس الملك

KORA LIVE وتُذاع مباراة ريال مدريد ضد اونيونيستا سالامنكا في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا YALLA SHOOT حصرياً على قنوات السعودية الرياضية، التي نالت حقوق بث المسابقة في موسم (2019-2020) جودة عالية بدون تقطيع مباراة ريال مدريد اليوم.

KORA STAR ريال مدريد يواجه اونيونيستا سالامنكا للمرة الأولى

كورة ستار وتعتبر مواجهة ريال مدريد ضد مضيفه اونيونيستا سالامنكا كورة لايف هي الأولى التي سيواجه فيها الميرنجي منافسه الذي يلعب في منافسات دوري الدرجة الثالثة الإسباني يلا شووت مباراة ريال مدريد اليوم.

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KORA ONLINE زيدان يجري تغييرات عديدة على تشكيلة ريال مدريد

KSE LIVE وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية أن المدرب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد سيجري العديد من التغييرات الرياضية السعودية لايف على تشكيلة الميرنجي في مباراة اليوم، كورة أون لاين حيث يشهد اللقاء غياب كلاً من "توني كروس، ولوكا مودريتش، وكاسيميرو، والحارس تيبو كورتوا، ورافايل فاران، ورودريجو جوس، وأيضاً كريم بنزيما العائد من الإصابة كورة أون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد جودة عالية بدون تقطيع.

يلا شووت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم ضد سالامنكا

YALLA SHOOT ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد تشكيل الميرنجي يلا شوت الذي يستعد لخوض كورة ستار مباراة اونيونيستا سالامنكا في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا مشاهدة بث مباشر جودة عالية مباراة ريال مدريد كورة لايف كالآتي :

حراسة المرمى : أريولا

خط الدفاع : كارفاخال، ميليتاو، مارسيلو، ناتشو

خط الوسط : فالفيردي، إيسكو، خاميس رودريجيز

خط الهجوم : جاريث بيل، فينيسيوس جونيور، لوكا يوفيتش.