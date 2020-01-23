اونلاين | يلا شوت Real Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وسالامانكا بث مباشر KSA HD كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع yalla online

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مشاهدة البث الحي المباشر لمواجهة فريق ريال مدريد مع فريق سالامانكا والتي ستقام اليوم الأربعاء 22 يناير KOORA LIVE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاخير ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس ملك إسبانيا YALA SHOOOT PLUS ويسعى الريال لتحقيق لقب الكأس هذا الموسم مع زين الدين زيدان مدرب الفريق.

كورة ستار وسوف تقام المباراة بين فريق ريال مدريد وفريق سالامانكا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة KOORA STAR وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي GOAL KOORA.

يلا كورة ويرغب زين الدين زيدان في تحقيق الفوز على فريق سالامانكا من أجل التأهل للأدوار المقبلة في كأس ملك إسبانيا COOL KOORA خاصة بعد تغير نظام البطولة وإقامة جميع الادوار من مباراة وحيدة فقط بدلا من السنوات الماضية التي كانت تقام خلالها ذهابا وإيابا لجميع الأندية في كل الأدوار YALA LIVE.

كول كورة وحقق فريق فالنسيا لقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي على حساب فريق برشلونة بالفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد KOORA ONLINE ولكن فاز ريال مدريد بلقب السوبر الاسباني بالرغم من خروجه صفر بطولات في الموسم الماضي ولكن نظام البطولة الجديد المكون من 4 أندية جعله يستفيد من ذلك BEIN MATSH.