اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستانس بث مباشر| رابط حي مشاهدة مباراة الريال REAL TV

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Yalla kora، يحل ريال مدريد ضيفاً على فريق سالامينكا اليوم في بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث يبدأ الريال مشواره اليوم في دور الـ 32 من البطولة بواجهة سالامينكا، الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، ويطمح ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان في تخطي سالامينكا والعبور لدور الـ 16 من البطولة.

Dawri plus، في ظل عدم نقل المباراة على أي قناة عربية، يقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" خدمة متابعة المباراة على الهواء مباشرة عند إنطلاقها بشكل فوري، من خلال رابط بث مباشر COOL KORA رابط مباشر يعمل بجميع السرعات ويعطي جميع الجودات للمشاهد، وفي حال إنقطاع البث يرجى فقط القيام بتحديث الصفحة.

KORA LIVE، تبدأ المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت كلاً من مكة المكرمة والكويت والدوحة، الثانية عشرة مساء عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية، التاسعة مساء بتوقيت الجزائر وتونس، الثامنة مساء بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة على قناة TVP المفتوحة على القمر الصناعي هوتبيرد.

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KORA 7ASRY، من المتوقع أن يجري زين الدينزيدان مدرب الريال تغييرات موسعة في تشكيلة فريقه للمباراة، حيث من المتوقع أن يبدأ بالأسماء التالية.

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: ناتشو – إيدير ميليتاو – رافائيل فاران – مارسيلو

خط الوسط: لوكا مودريتش – فيديريكو فالفيردي – إيسكو

خط الهجوم: جاريث بيل – ماريانو دياز – رودريجو جوس.