اونلاين | مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء 22-1-2020| بث حي مباراة باريس سان جيرمان أمام ريمس الان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء 22-1-2020| بث حي مباراة باريس سان جيرمان أمام ريمس الان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي ستاد ريمس بمنافسه باريس سان جيرمان في لقاء دور نصف النهائي من كأس الرابطة الفرنسية، وذلك مساء الأربعاء 22 يناير 2020.

وصل نادي باريس سان جيرمان إلى هذا الدور بعد الفوز على سانت إيتيان في ربع النهائي، بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف.

بينما وصل ستاد ريمس إلى هذا الدور بعدما تغلب بركلات الجزاء الترجيحية على ستراسبورج بأربعة أهداف مقابل هدفين.

الثنائي يسعيان لتحقيق الفوز من أجل التأهل للنهائي والتتويج بلقب كأس الرابطة الفرنسية.

موعد مباراة ستاد ريمس وباريس سان جيرمان في كأس الرابطة الفرنسية

تنطلق مباراة ستاد ريمس وباريس سان جيرمان في كأس الرابطة الفرنسية، في تمام الـ 22:00 توقيت القاهرة، 23:00 توقيت مكة المكرمة، 20:00 توقيت جرينتش، وتقام مباراة ستاد ريمس وباريس سان جيرمان في كأس الرابطة الفرنسية، على ملعب أوجيست دولون، ويقوم بالتعليق على مباراة ستاد ريمس وباريس سان جيرمان في كأس الرابطة الفرنسية، المعلق الرياضي جواد بدةن وتنقل مباراة ستاد ريمس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي والقناة الناقلة، على قنوات:

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beIN Sports HD 6

BT Sport ESPN

Canal + Sport France

SuperSport HD 3 alb

BT Sport 3 / HD