اونلاين | «الشوط الثاني» مشاهدة مباراة برشلونة وإيبيزا بث مباشر Live barcelona vs ibiza Live Stream

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «الشوط الثاني» مشاهدة مباراة برشلونة وإيبيزا بث مباشر Live barcelona vs ibiza Live Stream والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي برشلونة منافسه إيبيزا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك الإسباني.

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ويقام اللقاء بين برشلونة ونظيره إيبيزا عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت جرينتش.

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برشلونة في آخر لقاءاته حقق الفوز أمام غرناطة ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني، بهدف دون رد.

مشاهدة مباراة برشلونة وإيبيزا بث مباشر اليوم في كأس الملك الإسباني كورة أون لاين kora online

سيكون هذا اللقاء ثاني اختبارات المدير الفني الجديد لفريق برشلونة كيكي سيتين، إذ أنه نجح بالاختيار الأول أمام غرناطة.

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مشاهدة مباراة برشلونة وإيبيزا بث مباشر اليوم في كأس الملك الإسباني يلا شوتyalla shoot

ويسعى كيكي سيتين مدرب الفريق الكتالوني الجديد لمواصلة الأداء المتميز الذي ظهر عليه في أولى لقاءاته مع الفريق، والفوز بالمباراة للعبور للدور المقبل.

مشاهدة مباراة برشلونة وإيبيزا بث مباشر اليوم في كأس الملك الإسباني كورة ستار Kora star

إيبيزا وصل إلى هذا ليلاقي برشلونة بعد أن تمكن من إزاحة ألباثيتي بركلات الترجيح عقب انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف.

مشاهدة مباراة برشلونة وإيبيزا بث مباشر اليوم في كأس الملك الإسباني كورة أون لاين kora online

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإيبيزا

تبث المباراة التي تجمع بين برشلونة وإيبيزا على قنوات bein sports الناقل الحصري لبطولة كأس الملك الإسباني.