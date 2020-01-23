اونلاين | نتيجة مباراة يوفنتوس اليوم| مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد روما بث مباشر بدون تقطيع kora live| يلا كورة رابط ماتش يوفنتوس yalla shoot

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بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد روما في كأس إيطاليا، حيث تُذاع المباراة في كأس إيطاليا في يوم الأربعاء عبر شبكة قنوات SKY SPORTS الإيطالية على القمر الصناعي الأوروبي هوت بيرد، حيث تُذاع مباراة يوفنتوس ضد روما عبر قناة SKY SPORTS HD.

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تابع لايف مباراة يوفنتوس وروما مباشر، حيث يدخل فريق يوفنتوس مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق روما، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق يوفنتوس في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق يوفنتوس في الفترة الماضية، نجح فريق يوفنتوس في تسجيل ثلاثة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق يوفنتوس خمسة أهداف في مرماه.