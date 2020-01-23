اونلاين | مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم| بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش يوفنتوس Ronaldo

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موعد مباراة يوفنتوس وروما الأربعاء في كأس إيطاليا: والقنوات الناقلة لمُباراة يوفنتوس ضد روما بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما في كأس إيطاليا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة يوفنتوس ضد روما في كأس إيطاليا في يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020، على أرضية ملعب أليانز بمدينة تورينو على الأراضي الإيطالية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأربعاء، في تمام الساعة:

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الحادية عشر إلا ربع مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الخميس: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

العاشرة إلا ربع مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.