اونلاين | يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر اليوم 22-1-2020 في كأس إيطاليا

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يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر اليوم 22-1-2020 في كأس إيطاليا البث المباشر لمباراة روما ضد يوفنتوس اليوم ، يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما الأربعاء 22/1/2020 في كأس إيطاليا، حيث سيكون ملعب أليانز بمدينة تورينو شاهداً على قمة نارية من العيار الثقيل في مساء يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020، وذلك حينما يستضيف فريق يوفنتوس ضيفه فريق روما.

وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة يوفنتوس ضد روما والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الدور ربع النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس إيطاليا، ويطمح كلاً من الفريقين لحجز مقعده في المربع الذهبي لبطولة كأس إيطاليا، علماً بأن مباراة يوفنتوس ضد روما سوف يتم نقلها بث مباشر من خلال موقع الخليج 365 لنقل المباريات.