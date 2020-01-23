اونلاين | رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

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يالا كورة شاهد بث مباشر مباراة ليبيزا ضد برشلونة، اليوم الأربعاء 22 يناير الجاري، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا، YALL KORA برشلونة ضيفًا على ليبيزا بالكأس.

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موعد مباراة ليبيزا ضد برشلونة بالكأس

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وتُقام مباراة ليبيزا ضد برشلونة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ليبيزا ضد برشلونة بالكأس

كورة أونلاين حيث من المقرر إذاعة المباراة عبر مجموعة السعودية الرياضية KSA SPOTS HD، عقب حصولها على حقوق بث مباريات كأس إسبانيا، KORA ONLINE برشلونة يطمح للعبور في كأس الملك.

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