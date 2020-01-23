اونلاين | برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

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كول كورة بث مباشر مباراة برشلونة ضد إيبيزا حيث تنطلق المباراة اليوم الأربعاء 22 يناير 2020، في تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، ويسعي فريق برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم على ايبيزا وحجز بطاقة التأهل لدور الـ 16 بالبطولة المحلية، تابع البث المباشر لمباراة برشلونة على كورة أونلاين بث مباشر بدون تقطيع.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة مباراته اليوم ضد إيبيزا بث مباشر كول كورة بتشكيل مكون من:

حرسة المرمى: نيتو

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خط الدفاع: جونييور فيربو – صامويل أومتيتي – كليمون لونجليه – نيلسون سيميدو

خط الوسط: فرانكي دي يونج – إيفان راكيتيتش – آرثر ميلو

خط الهجوم: أنسوا فاتي – أنطوان جريزمان – كارليس بيريز.

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