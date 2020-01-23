اونلاين | رابط yalla shoot مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم الأربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إسبانيا بدون تقطيع kora live

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رابط بث مباشر لمباراة برشلونة وإيبيزا اليوم في كأس ملك إسبانيا yalla shoot plus

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Kora star، يواجه برشلونة فريق إيبيزا اليوم الأربعاء 22 يناير في إطار بطولة كأس ملك إسبانيا في دور الـ 32 من البطولة، وهي بداية مشوار برشلونة في بطولة كأس الملك، حيث يسعى المدرب الجديد كيكي سيتين لتحقيق الفوز في ثاني مواجهاته مع فريق برشلونة بعد الفوز ضد غرناطة في الليجا.

Cool kora، يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة متابعة المباراة على الهواء مباشرة، حيث أن المباراة غير مذاعة عربياً، وينقلها لكم الخليج 365 الرياضي من خلال رابط yalla shoot plus دون إعلانات أو تقطيع ودون تأخير، وبجودة عالية لجميع السرعات، وفي حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط.

Yalla kora، تقام المباراة عند الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والكويت والدوحة، العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي، السابعة مساء بتوقيت الجزائر وتونس، السادسة مساء بتوقيت جرينتش، وتنقل المبراة على قناة TVP Sports وهي قناة مفتوحة على القمر الصناعي هوتبيرد.

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Yalla shoot plus، قام المدرب كيكي سيتيين باستبعاد النجم ليونيل ميسي من المباراة لإراحته للمباريات المقبلة، ومن المتوقع أن يبدأ ستين المباراة بالتشكيل التالي.

حرسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: جونييور فيربو – صامويل أومتيتي – كليمون لونجليه – نيلسون سيميدو

خط الوسط: فرانكي دي يونج – إيفان راكيتيتش – آرثر ميلو

خط الهجوم: أنسوا فاتي – أنطوان جريزمان – كارليس بيريز.