اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة وإيبيزا بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة برشلونة وإيبيزا بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة ستار شاهد البث الحي المباشر لمباراة فريق برشلونة بقيادة مدربه كيكي سيتين نظيره فريق ايبيزا اليوم الأربعاء 22 من شهر يناير الجاري YALA KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا GOAL KOORA.

يلا شوت حصري ومن المقرر أن تقام المباراة بين فريق برشلونة وفريق ايبيزا في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة YALA LIVE بينما سوف تقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي KOORA ONLINE.

جول كورة وكان قد أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن قائمة فريقه لتلك المباراة BEIN MATSH حيث فضل مدرب البارسا استبعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل اراحته للمباريات القادمة في الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا، وجاءت القائمة كالتالي COOL KOORA.

حراسة المرمى: شتيجن - نيتو.

Advertisements

خط الدفاع: ألبا - جونيور - تشاومي - أومتيتي - لينجليت - روبرتو - سيميدو.

خط الوسط: راكيتيتش - فيدال - آرثر - بويج - دي يونج.

خط الهجوم : جريزمان - رويز - فاتي - بيريز.

كول كورة وكان قد حقق فريق برشلونة انتصارا صعبا على حساب فريق غرناطة في الجولة الماضية من بطولة الدوري الاسباني بنتيجة هدف نظيف KOORA STAR وقد احرز ليونيل ميسي هدف البارسا الوحيد في اللقاء بالشوط الثاني، وتعد هذة المباراة هي الأولى لكيكي سيتين كمدربا للفريق الكتالوني YALA SHOOOT PLUS.