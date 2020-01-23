نجم برشلونة "المنبوذ" لم يعد مرغوبا في ميونخ

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فيليبي كوتينيو

ذكرت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونخ ليست لديه نية لتفعيل خيار الشراء في عقد اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو المعار من برشلونة الإسباني.

ونقلت صحيفة "أس" الإسبانية عن موقع "سبورت بيلد"، أن العملاق البافاري الذي استقدم كوتينيو الصيف الماضي معارا من "البلوغرانا" حتى 30 يونيو 2020، لا يعتزم الإبقاء على اللاعب بعد هذا التاريخ.

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وكان كوتينيو (27 عاما) قد انتقل للبارسا في شتاء 2018 قادما من ليفربول الإنجليزي مقابل دفع 120 مليون يورو، ثم أعاره النادي الكتالوني لبايرن ميونخ الصيف الماضي مقابل 8.5 مليون يورو.

ويبدو أن اللاعب الذي كان أحد نجوم المارد الإنجليزي، فقد تألقه بعد أن كان مطلوبا من أكبر الأندية الأوروبية.