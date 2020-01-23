انت الان تتابع لاعبو بايرن يطالبون إدارة النادي باستعادة زميلهم من يوفينتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لاعبو بايرن يطالبون إدارة النادي باستعادة زميلهم من يوفينتوس

يبدو أن إدارة نادي بايرن ميونيخ تستشير مع لاعبيها بخصوص تحركاتها في سوق الانتقالات. تقرير أظهر أن لاعبي الفريق البافاري أعربوا عن رغبتهم في استعادة زميلهم السابق نجم فريق يوفينتوس الإيطالي.

في خطوة مفاجئة، طالب لاعبو فريق بايرن ميونيخ إدارة النادي بشراء عقد زميلهم السابق ولاعب فريق يوفينتوس الحالي دوغلاس كوستا، حسبما ذكرت مجلة "شبورت بيلد" الألمانية. وذكرت المجلة الرياضية الألمانية أن المدير الفني للفريق البافاري هانزي فليك اجتمع بقائد الفريق مانويل نوير وديفيد آلابا وتوماس مولر ويوسوا كيميش بالإضافة إلى المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي. وعبر اللاعبون في هذا الاجتماع عن رغبتهم في تعزيز صفوف الفريق على مستوى خط الدفاع والهجوم.

Advertisements

وطالب اللاعبون بشكل محدد بالتعاقد مع زميلهم السابق دوغلاس كوستا الذي انتقل لتعزيز فريق يوفينتوس عام 2017 على سبيل الإعارة قبل أن تشتري إدارة السيدة العجوز عقده بشكل نهائي عام 2018 مقابل 40 مليون دولار. لكن منذ تعاقد يوفينتوس مع النجم البرتغالي رونالدو لم يعد كوستا يجد طريقه إلى التشكيلة الأساسية، كما كان عليه الحال في السابق، حيث شارك النجم البرازيلي في 10 مباريات فقط حتى الآن هذا الموسم.

وذكر تقرير "شبورت بيلد" أن نادي بايرن ميونيخ يسعى للتعاقد مع كوستا في فترة الانتقالات الحالية، ولو على سبيل الإعارة، لدعم خط الهجوم، خاصة في ظل كثرة الإصابات التي يتعرض لها الجناحان كينغسلي كومان وسيرج غنابري.