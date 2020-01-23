الامارات | سباق دبي للدراجات المائية في «لامير»

شكرا لقرائتكم خبر عن سباق دبي للدراجات المائية في «لامير» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ترتيباتها الفنية لإقامة سباق دبي للدراجات المائية، الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2019-2020، بعد غد، على شاطئ «لامير».
من جهته، قال المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد حارب: «نشكر مجموعة مراس وإدارة (لامير) للموافقة على إقامة الحدث على شاطئ (لامير) الخلاب، الأمر الذي يعد مكسباً كبيراً وإضافة ستزيد من أهميته». وأضاف أن «واجهة (لامير) أحد أهم وأحدث المشروعات الترفيهية في دبي، حيث تضم مطاعم تتمتع بإطلالات خلابة على الشاطئ، ما يسهم في النجاح الجماهيري للحدث».
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