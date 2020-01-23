الامارات | فوزي فايز ينتقل رسمياً من الشارقة إلى خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن فوزي فايز ينتقل رسمياً من الشارقة إلى خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة، أمس، عبر موقعه الرسمي على «تويتر»، إنهاء إجراءات انتقال لاعبه فوزي فايز إلى نادي خورفكان، علماً أن فايز (32 عاماً) كان قد انتقل الى الشارقة في عام 2018 قادماً من العين. وتمنى نادي الشارقة التوفيق للاعبه السابق مع ناديه الجديد.

ويسعى الشارقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية إلى تدعيم صفوفه بلاعبين جدد مواطنين وأجانب بهدف العودة الى سكة الانتصارات مجدداً خلال مباريات الدور الثاني لدوري الخليج العربي، بعدما تراجع أخيراً من صدارة الدوري الى المركز الثاني برصيد 24 نقطة.