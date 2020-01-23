الامارات | العين وخورفكان.. لا مجال لنزف نقاط جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن العين وخورفكان.. لا مجال لنزف نقاط جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى فريقا خورفكان والعين إلى الفوز في المباراة التي تجمعهما في استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة «فرع الحزانة»، ضمن الجولة 13 من دوري الخليج العربي، وتعويض خسارتيهما في الجولة الماضية إذ أخفق خورفكان أمام اتحاد كلباء 2-3، وخسر العين أمام شباب الأهلي 1-2.

ويتمنى خورفكان على أن تكون هذه المباراة نقطة الانطلاق لمدربه الصربي غوران، وتحسين موقعه في الترتيب، حيث يحتل المركز الأخير برصيد أربع نقاط، بينما يحتل العين المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

Advertisements

ويراهن خورفكان على الراحة الإيجابية التي نالها الفريق خلال توقف الدوري، واستغلها المدرب الصربي غوران بإعادة تأهيل الفريق، إضافة إلى التعاقد مع لاعبين مواطنين مميزين، منهم فوزي فايز، والبرازيليان برونو لاماس وريكاردينو مينديز، وقال في مؤتمر صحافي: «اختبرت فريقي في المباراة الودية التي فاز بها على الوصل بثلاثية نظيفة، وأرى أن الفوز على العين سيعطي للفريق دافعاً معنوياً قوياً للانطلاق».

ويعوّل خورفكان على تكرار نتيجة الفوز الذي حققه على العين 4-2 في كأس الخليج العربي، وهو الانتصار الوحيد الذي حققه طوال الموسم الحالي مقابل أربعة تعادلات في البطولة نفسها، ومثلها في الدوري، بينما لا يريد العين بقيادة مدربه الجديد البرتغالي بيدرو إيمانويل، أن يفقد أي نقطة في الوقت الحالي، من أجل العودة للمنافسة، ويدرك أن الواقع يفرض عليه عدم التفريط بأي نقطة في الوقت الحاضر، وأن على اللاعبين أن يفكروا بالمباراة أمام خورفكان، ووصفها بأنها لا تقل أهمية عن غيرها من المباريات المقبلة، ويتطلع إلى أن يحسمها بالهجوم المتقدم، خشية أي مفاجئة تصدر من مضيفه خورفكان، وحث لاعبيه على استثمار المباراة ونيل النقاط الثلاث التي تكفل له دخول المنافسة مجدداً.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.