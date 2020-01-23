الامارات | العين يواجه بونيودكور في الملحق.. ويقيد مزاوياني وياسين في «أجانب آسيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يواجه بونيودكور في الملحق.. ويقيد مزاوياني وياسين في «أجانب آسيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرف فريق العين أمس إلى هوية خصمه في الملحق الآسيوي المؤهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث يواجه الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد في العين، نظيره الأوزبكي بونيودكور الفائز أمس في الملحق التمهيدي على الزوراء العراقي 4-1. يذكر أن العين في حال فوزه سينتقل إلى المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً النصر السعودي وسبهان الإيراني والسد القطري.

وكشفت شركة نادي العين أمس بشكل رسمي في (تويتر) عن القائمة النهائية لـ30 لاعباً، والتي ستشارك في البطولة الآسيوية، بعد إجراء تعديل عليها، حيث كانت المفاجأة بقيد الثنائي المقيم إدريس مزاوياني وعمر ياسين كلاعبين أجنبيين، بدلاً من التعاقد مع لاعبين أجنبيين جديدين.

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ورغم مرور أسبوعين من فتح باب الانتقالات لم يتعاقد العين حتى الآن مع لاعب أجنبي بديل للجزائري عبدالرحمن مزيان الذي انتقل للترجي التونسي، كما يكتنف الغموض اللاعب الأجنبي الذي سيشغل مكان كايو، بعد أن تحول الأخير إلى لاعب مواطن إثر حصوله على الجنسية. يذكر أن العين لديه الفرصة لتعديل قائمته الآسيوية في حال بلغ ثمن النهائي.

وفي جانب آخر، قال الجزائري مزيان على حسابه في «إنستغرام» إنه يحمّل طبيب الفريق مسؤولية تكرار الإصابة التي أبعدته فترة طويلة عن العين، لكنه أثنى على الدعم الكبير والمعاملة الرائعة التي تلقاها من اللاعبين وإدارة النادي.

بونيودكور الأوزبكي فاز أمس على الزوراء العراقي 4-1 ويحل ضيفاً على العين الثلاثاء المقبل.