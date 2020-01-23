الامارات | خورفكان يتصدر «الميركاتو الشتوي».. وكوندي الصفقة الأبرز

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يتصدر «الميركاتو الشتوي».. وكوندي الصفقة الأبرز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كانت المفاجأة، حتى الآن، في سوق الانتقالات الشتوية غياب الصفقات الكبيرة باستثناء تعاقد شباب الأهلي مع المهاجم الإسباني كوندي، اللاعب السابق لبني ياس.

في المقابل تصدّر فريق خورفكان «الميركاتو» بخمس صفقات، منها لاعبان أجنبيان وثلاثة مواطنين، وهذا بحسب الصفقات المسجلة رسمياً لدى اتحاد كرة القدم حتى أمس.

ويعاني خورفكان في قاع الدوري، حيث يحتل المركز الأخير بأربع نقاط من أربعة تعادلات، في حين لم يحقق أي فوز بعد مرور 12 جولة. وبات أبرز الأندية المهددة بالهبوط هذا الموسم. ويعتبر خورفكان الأكثر نشاطاً في «الميركاتو»، من أجل تدعيم صفوفه ولتحسين نتائجه مع تبقّي 14 جولة.

في المقابل، لاتزال فرق الصدارة هادئة، حيث قام فريق شباب الأهلي بتعاقد واحد فقط، بينما لم تعلن الشارقة، العين، الجزيرة عن أي صفقات، وكذلك معها أندية الوصل والظفرة واتحاد كلباء.

يذكر أن سوق الانتقالات الشتوية انطلق في السابع من الشهر الجاري، ويختتم في الثالث من فبراير المقبل.

ونظراً لصعوبة وضع العديد من فرق الدوري، خصوصاً في القاع، فلايزال الوقت متاحاً أمام العديد منها لإبرام صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وإجمالاً أبرمت الأندية، 19 صفقة للاعبين المواطنين والأجانب باستثناء (المقيمين)، في حين لاتزال بعضها تبحث عن تدعيم صفوفها باللاعبين المقيمين، مثل لاعب الفجيرة أيمن أسوو.

ويأتي خلف خورفكان في عدد الصفقات، الوحدة بأربع صفقات، حيث ركز العنابي على تدعيم الصفوف بلاعبين مواطنين دوليين، وهما خميس إسماعيل وفارس جمعة، بينما تعاقد مع أجنبيين هما، الكوري لي ميونغ (لاعب العين السابق) والكونغولي بول خوسيه.

أما حتا، الذي يواجه فريق الوحدة غداً في الجولة 13 من الدوري، فقد قام بتدعيم صفوفه بثلاثة لاعبين، هم البرازيليان نيلتون، وصامويل روزا (العائد إلى الفريق)، إضافة إلى التعاقد مع لاعب الظفرة حمد المرزوقي. ولايزال الفريق منفتحاً على إبرام صفقات جديدة، خصوصاً أن الفريق يعاني في المركز قبل الأخير بالدوري.

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في المقابل، قام الفجيرة بإجراء تبديلين على مستوى الأجانب من أجل حل الأزمة الهجومية للفريق، والتي عاناها في الجولات الماضية، وذلك بالتعاقد مع الغاني أرنست اساتني، إضافة إلى اللاعب البرازيلي جيفرسون، وهو عدد التعاقدات نفسه لبني ياس، الذي ضم إلى صفوفه لاعب النصر عامر مبارك، على شكل إعارة لمدة ستة أشهر، إضافة إلى الأذربيجاني ريتشارد ألميدا، بديلاً للإسباني كوندي، الذي انتقل إلى شباب الأهلي في صفقة وحيدة لمتصدر الترتيب.

في جانب آخر كانت فرق عجمان، النصر، العين هادئة بشكل كبير، حيث اكتفى، على سبيل المثال، النصر باستعادة لاعبه الحسين صالح من إعارته مع الوحدة، وذلك لسبب طارئ لتعويض غياب لاعبه محمود خميس.

في المقابل، جاء تعاقد فريق عجمان مع الكاميروني سبستيان سيان لسبب طارئ أيضاً، ليكون بديلاً للمالي حامد دومبيا، الذي أصيب في انطلاق دوري الخليج العربي وسيبتعد حتى نهاية الموسم، ما دفع الفريق إلى البحث عن بديل واحد فقط، والاكتفاء بمجموعة اللاعبين المواطنين والأجانب التي بدأ بها الموسم وقدم نتائج رائعة، كما ختم المباريات الثلاث الأخيرة بنتائج إيجابية عدلت من وضع الفريق في المسابقة.

أمّا فريق الوصل فقد أكد مدربه، الروماني ريجيكامب، أنه سعيد بما لديه من لاعبين، ولن يقوم بأي تعاقد في «الميركاتو الشتوي»، وأكد ذلك خلال المؤتمر الصحافي أول من أمس، قبل لقاء كلباء، حيث قال إنه «لا يوجد أي لاعب متاح يمكن أن يشكل الإضافة المطلوبة للفريق».

والمثير كذلك تأخر العين حتى الآن في إبرام صفقات، بالرغم من تخليه عن لاعبه الجزائري عبدالرحمن مزيان الذي غاب لفترات طويلة بسبب الإصابة.

مدرب الوصل ريجيكامب أكد أن النادي ليس بحاجة إلى أي لاعبين جدد في يناير.

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أندية لم تعلن حتى أمس عن أي تعاقدات جديدة، وهي العين والشارقة والجزيرة والوصل والظفرة وكلباء.